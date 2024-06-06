Sivas Belediye Başkanı Uzun "su tasarrufu" çağrısında bulundu

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda doluluk oranının yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirterek, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Uzun, düzenlediği basın toplantısında, 2 aylık görev sürecindeki çalışmaları anlattı.

Şehrin en önemli sorunları arasında su sorununun da bulunduğunu belirten Uzun, bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu borularını yenilemeye başladıklarını söyledi.

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda incelemede bulunduğunu aktaran Uzun, "Barajdaki doluluk oranı şu an yüzde 9. Barajın toparlanması için herkesin tasarruf etmesi lazım. 11 kilometre çelik boru hattı var, bu hattın ömrü dolalı 5 yıl olmuş. Bu hatların çok acil değişmesi lazım." dedi.