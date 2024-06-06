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        Sivas Belediye Başkanı Uzun "su tasarrufu" çağrısında bulundu

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda doluluk oranının yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirterek, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:24
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun "su tasarrufu" çağrısında bulundu
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda doluluk oranının yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirterek, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

        Uzun, düzenlediği basın toplantısında, 2 aylık görev sürecindeki çalışmaları anlattı.

        Şehrin en önemli sorunları arasında su sorununun da bulunduğunu belirten Uzun, bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu borularını yenilemeye başladıklarını söyledi.

        Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda incelemede bulunduğunu aktaran Uzun, "Barajdaki doluluk oranı şu an yüzde 9. Barajın toparlanması için herkesin tasarruf etmesi lazım. 11 kilometre çelik boru hattı var, bu hattın ömrü dolalı 5 yıl olmuş. Bu hatların çok acil değişmesi lazım." dedi.

        Uzun, şehirde suda kayıp kaçak oranının yüzde 51 seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu yüzde 25’e çekebilirsek büyük bir başarı yakalamış olacağız. Bu yüzden SCADA sistemi kuracağız, aynı zamanda çelik boru hatları değişecek. Kayıp-kaçağın yoğun olduğu bölgelerin kırmızı haritasını da çıkarttık. Bu bölgelerde de hatlara gireceğiz." diye konuştu.

        Yağışların az olduğuna işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

        "2029-2030 yılı dünyanın geçmiş 1000 yılının en kurak yılı olacağı söyleniyor. O yüzden birinci önceliğim SCADA basınç yönetim sisteminin oluşturulması, çelik hatlarının değiştirilmesi, kayıp-kaçak oranın yüksek olduğu mahallelerde özellikle hatların değiştirilmesi. Sadece bu saydıklarımın maliyeti 250 milyon lira. Arıtma sistemi çökmüş durumda neredeyse, 10 yıldır hiç bakım yapılmamış. Tesiste bakımsızlıktan ciddi bir sıkıntı var. Arıtma tesisini de kesinlikle elden geçirmemiz gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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