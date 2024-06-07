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        Ulaş'ta okul yararına kermes düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu okul aile birliği tarafından okulun ihtiyaçlarının karşılanması ve kaynaşma sağlanması adına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:28
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        Ulaş'ta okul yararına kermes düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu okul aile birliği tarafından okulun ihtiyaçlarının karşılanması ve kaynaşma sağlanması adına kermes düzenlendi.

        Okul bahçesindeki kermesin açılışına ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Okul Müdürü Yusuf Efe, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için harcanacağını söyledi.

        Efe, kermesin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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