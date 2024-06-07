Ulaş'ta okul yararına kermes düzenlendi

Okul Müdürü Yusuf Efe, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için harcanacağını söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu okul aile birliği tarafından okulun ihtiyaçlarının karşılanması ve kaynaşma sağlanması adına kermes düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.