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        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:50
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        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Emre Zafer başkanlığında yapılan toplantıya, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve birlik encümen üyeleri katıldı.

        Toplantıda köylerde 2024 yılında yapılacak KÖYDES yatırım programları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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