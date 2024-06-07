Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Kaymakam Emre Zafer başkanlığında yapılan toplantıya, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve birlik encümen üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.