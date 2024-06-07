Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Emre Zafer başkanlığında yapılan toplantıya, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve birlik encümen üyeleri katıldı.
Toplantıda köylerde 2024 yılında yapılacak KÖYDES yatırım programları görüşüldü.
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