Sivas'ta hükümlüler Güdük Minare'yi temizledi

Sivas'ta Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Güdük Minaresi ve etrafında hükümlüler tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Küçükminare Mahallesi'nde bulunan Güdük Minare'de temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, çeşitli kuruluşlarla zaman zaman kentteki türbelerin temizlik çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Karaca, Güdük Minare'de yapılacak restorasyon çalışmalarına da değinerek, "Projesi hazır sadece Ankara’dan ödenek tahsisi yapılıp restore edilmesi gerekiyor. Bizim vazifemiz bunu takip etmek bunu sonuna getirmektir. Müracaatımızı tekrar yaptık. Cumhurbaşkanlığı onayıyla binalarımızın restorasyonlarına müsaade ediliyor. Bizim elimizde kalan yegana eserlerden bir tanesi bu Güdük Minare’dir. İnşallah bu sene restorasyonu başlayacak." ifadelerini kullandı.