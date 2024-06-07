Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
T.K. yönetimindeki 38 RL 862 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Örenyurt köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.K, A.P. ve C.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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