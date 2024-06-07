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        Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:42
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        Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.G. yönetimindeki 58 YG 541 plakalı hafif ticari araç, Kangal-Divriği kara yolunda S.D'nin kullandığı 58 BD 875 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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