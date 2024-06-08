Akıncılar'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışına, Belediye Başkan Vekili İlhan Tekin, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Tekin, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başarı diledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.