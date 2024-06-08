Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sivas'ta fabrika açılışında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda yatırım teşvik sistemiyle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtıklarını söyledi.

Kacır, Sivas'ta Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi İpek Yolu güzergahında, Anadolu Selçuklularının mirası olarak yer alan kadim şehir Sivas’a yakışacak yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sivas'ın Sultan Keykavus'dan Şemsi Sivasi'ye, Akşemsettin'den Pir Sultan'a ve Aşık Veysel'e kadar nice şahsiyetler yetiştirdiğini, nice saklı cevherlerin bu toprakların bağrından çıktığını belirten Kacır, "Cumhuriyetimizin temelleri bu şehrimizde atılmıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçaklarını üreten, ülkeyi demir yolu ağıyla kuşatan projenin mimarlarından büyük hizmet adamı merhum Nuri Demirağ'ın doğduğu bu topraklar, tarih boyunca ülkemize yön veren nice kıymetli insanları yetiştirmiştir." dedi.

Kacır, Sivas'ın gönüllerinde ayrı yeri olduğunu aktararak, "Bugün de katma değerli üretimi odağına alan milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla ülkemizin üreten gücü sanayicilerimiz ve emekçilerimizle birlikte yeni bir tesisi Sivas’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu. Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, ülkenin teknoloji üretme ve geliştirme kabiliyetini adım adım güçlendirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Araştırma ve inovasyon altyapısı, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla savunma ve havacılık sanayimizin öncü rol üstlendiği bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayiinde kritik platformları kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke olmayı başardık. Kritik platformların alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini, yine yerli ve milli imkanlarla üretebilen, geliştirebilen ve bütün bu sistemleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ülke konumuna geldik. Nuri Demirağ'ın kendisinin görmesi nasip olmadı ama onun ektiği tohumlar yeşerdi, büyüdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu, sanayici ve yatırımcılarımızın ülkemize güveniyle elde ettiğimiz başarıyı sivil alanlara taşıdık."

Kacır, ülkenin 60 yıllık hayali Togg’u yollara çıkardıklarını anlatarak, "Dünyanın da büyük bir ilgi ve gıptayla izlediği bir başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Yeni nesil sanayi politikalarımızın bir ürünü olan Togg örneğinden sonra, Türkiye’nin güçlü potansiyelinin olduğu kritik ve yenilikçi teknoloji alanlarında üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizi adım adım güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi. - "5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık" Katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracaklarını söyleyen Kacır, "Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi olacağız. Artık ileri robotik teknolojilerine yatırım yapan ülkeler, işgücü maliyetlerini azaltarak ve verimliliği artırarak daha yüksek ve katma değer odaklı ekonomik büyümeyi başarıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör teknolojileri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme kültürünü teşvik ederek, atılımların önünü açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Aynı zamanda bu yatırımlar, ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok kritik teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için anahtar rol üstleniyor. Dünyada 10 bin çalışan başına 151 robot düşerken bazı ülkelerde bu rakam halihazırda 300’ün üzerinde. Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital ikiz, insansı robotlar gibi yenilikçi teknolojilerle insan robot etkileşimini artıracak yenilikçi uygulamalarla endüstriyel robot pazarının büyümesi devam edecek. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için endüstriyel robot teknolojilerinde yetkinliklerimizi daha ileriye taşımak bizim için stratejik önemdedir. Bu bilinçle, son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji alanlarında Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile robot teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanlarında 9 yatırımı destekliyoruz."

- "Tüm yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var" Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında endüstriyel robot alanında 962 proje, 1613 bilim insanı ve gence 3,3 milyar lira destek verdiklerini belirtti. Robot teknolojilerinde 5 Ar-Ge merkezi ve teknoparklardaki 29 teknoloji girişimine 1,2 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını dile getiren Kacır, "Bugün, açılışı vesilesiyle bir arada olduğumuz TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi ile de Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleştirilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir yelpazede ülkemizin robot teknolojileri alanındaki yetkinliklerine güç katıyoruz." diye konuştu.

Savunma, havacılık, makine ve otomotiv gibi ülkenin kalkınmasında öncü pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin yerli üretimine imkan tanıyacak bu yatırımın önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji ihracatının öncülerinden olacağını ifade eden Kacır, şunları kaydetti: "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ve nice yeni yatırımla Sivas’ımız teknoloji geliştirme ve inovasyon yolculuğumuzda bölgesel merkezlerimiz arasında yükselişini sürdürecek. Firmamızın Cumhuriyet teknoloji bölgesinde yer alan teknoloji girişimleriyle yakın iş birliği içerisinde olarak yenilikçi girişimlerin, iş fikirlerinin önünü açacağını da ümit ediyoruz. Diğer yandan açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımın bir Ar-Ge merkeziyle taçlandırılmasının sözünü de buradan almak isterim. Ülkemizin kalkınması için alın ve akıl terini esirgemeyen girişimcilerimize, sanayicilerimize tekrar seslenmek istiyorum; Ülkemizde taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var. Sizlerle Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında zirveye taşıyacağız. 81 şehrimizin tamamını yeni yatırımlarla buluştururken Sivas’ımızın da bundan en iyi şekilde nasibini almasını sağlayacağız."

Kacır, son 22 yılda Sivas'ta 56,7 milyar lira tutarındaki 900 yeni ya da ilave yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 26 bin 300 kişilik nitelikli istihdamın önünü açtıklarını dile getirdi. Aynı dönemde sağlanan 2,7 milyar lira finansmanla planlı sanayileşme hamlesinin merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerinin sayısını 4’e, buralardaki istihdamın da 11 bine çıktığını aktaran Kacır, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisi de bünyesinde barındıran Demirağ OSB’nin alt yapı çalışmalarını da bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. OSB’mizde gerçekleştirilen yatırımlar altıncı bölge teşviklerimizden yani en üst seviyedeki yatırım teşviklerinden yararlanma imkanına kavuşuyor." diye konuştu.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sivas’ı tüm imkanlarla desteklemeye, şehri ihya etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yüksek teknolojide, robot sanayinde yapay zeka uygulamalarında bu kadar kritik bir sanayi tesisinin Sivas'a kazandırılmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de fabrikanın hayırlı olmasını diledi. TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu ise karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan fabrikada yılda 300 robotlu otomasyon üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.