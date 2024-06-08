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        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde jandarma ekiplerince doğada yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:30
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        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
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        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde jandarma ekiplerince doğada yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Altınyayla ilçesinde yol kenarında kanadından yaralı şahin buldu.

        Ekipler, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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