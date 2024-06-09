Sivas'ta yıldırım isabet eden 38 koyun telef oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde, yıldırım isabet eden 38 koyun telef oldu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, yıldırım isabet eden 38 koyun telef oldu.
Böğrüdelik köyünde koyunları otlatan Duran Uzun'a ait sürüye yıldırım isabet etti.
Sürüde bulunan 38 koyun telef oldu.
Telef olan koyunların arazide açılacak çukura gömüleceği öğrenildi.
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