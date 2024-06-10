Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Gölova ilçesi Boğazköy'de yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Ş.T'nin cenazesinin, Gölova ilçesi Boğazköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.