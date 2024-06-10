Sivas'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanan ve KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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