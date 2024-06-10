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        Sivas'ta anız yakanlara ceza yazılacak

        Sivas'ta anız yakanlara dekar başına 386 lira 79 kuruş para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:06
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        Sivas'ta anız yakanlara ceza yazılacak
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        Sivas'ta anız yakanlara dekar başına 386 lira 79 kuruş para cezası uygulanacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organik yapıya sahip anızların mutlaka toprağa karışması gerektiği belirtildi.

        Sivas'ta hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görüldüğü aktarılan açıklamada, anız yangınlarının toprak verimliliğini düşürdüğü, toprakların zamanla çölleşmesine neden olduğu vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, anız yangınlarının milli kayıp olduğuna dikkati çekti.

        Kentte hububat hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılmasının, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek açısından kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "İlimiz sınırları içerisinde 2024 yılında anız yakmak valiliğimizin almış olduğu tebliğ ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 386 lira 79 kuruş idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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