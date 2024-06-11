Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
R.K. (46) yönetimindeki 06 DPE 506 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (43), Y.K. (7), H.E.K. (19) ve E.K. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.