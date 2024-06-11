Sivas'ta yaban keçileri cam terasta görüntülendi

Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına çıkan yaban keçileri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çok sayıdaki yaban keçisinin cam seyir terasında ve bölgede gezinmesi yer alıyor.

Sivas Valiliği, sosyal medyada "Mekanın sahipleri geldi" başlığıyla görüntüyü paylaşarak, "Divriği cam seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. Çaltı Çayı Kanyonu üzerinden bu muhteşem güzelliğe yakından şahit olmak için sizi de Divriği cam seyir terasına bekleriz." ifadelerine yer verdi.