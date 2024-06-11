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        Sivas'ta yaban keçileri cam terasta görüntülendi

        Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına çıkan yaban keçileri, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:09
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        Sivas'ta yaban keçileri cam terasta görüntülendi
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        Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına çıkan yaban keçileri, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, çok sayıdaki yaban keçisinin cam seyir terasında ve bölgede gezinmesi yer alıyor.

        Sivas Valiliği, sosyal medyada "Mekanın sahipleri geldi" başlığıyla görüntüyü paylaşarak, "Divriği cam seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. Çaltı Çayı Kanyonu üzerinden bu muhteşem güzelliğe yakından şahit olmak için sizi de Divriği cam seyir terasına bekleriz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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