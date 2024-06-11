Akıncılar'da LGS sınavında başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, çalışan, emek veren, gayret gösteren ve başarılı olan öğrencileri gezi ile ödüllendirdiklerini söyledi.

"Maziden Atiye Projesi" kapsamında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Erciş Balık Bendi, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nı gezen öğrenciler tarihi mekanları tanıma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Divriği, Malatya, Elazığ, Bitlis ve Van'ı gezdi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler gezi ile ödüllendirildi.

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