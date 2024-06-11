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        Sivas'ta ilkokul öğrencileri resim sergisi açtı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:13
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        Sivas'ta ilkokul öğrencileri resim sergisi açtı
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        Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

        Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen HEDEF Projesi'nin bileşeni olarak yürütülen "Minik Renkler Sanatla Buluşuyor Projesi" kapsamında düzenlenen serginin açılışı, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

        Serginin açılışını Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener yaptı.

        Sergide, 2023-2024 eğitim öğretim yılında "Hedef Sanat Projesi"ne başvuran ve yetenek tarama sınavında başarılı olarak yıl boyunca gerçekleştirilen eğitimlere devam eden 62 öğrencinin akrilik tekniği kullanarak yaptığı 65 eser yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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