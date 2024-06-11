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        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta defnedildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden Hüseyin Kara'nın cenazesi, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:27
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        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta defnedildi
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden Hüseyin Kara'nın cenazesi, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verildi.

        Gürün Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan Kara'nın cenazesi, Tepecik köyüne getirildi.

        Kara'nın cenazesi, öğle vakti Tepecik Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

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