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        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:18
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        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide erkek cesedi bulundu.

        Dendil köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi buldu.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Bu arada cesedin, 27 Mayıs'ta ilçede karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan E.K'ye (26) ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        E.K, kullandığı 58 ACY 022 plakalı otomobiliyle 27 Mayıs'ta Sızır beldesi yakınlarında bariyerlere çarpmış, kazada otomobilde bulunan S.Ç. yaralanmıştı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan E.K'den bir daha haber alamayan yakınlarının durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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