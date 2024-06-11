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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:09
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda 21,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 1034 sentetik hap, 1658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 917 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 15'i hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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