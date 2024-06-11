Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.