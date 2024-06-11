Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi

        Sivas Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban kesilecek alanlar Çayyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şeyhşamil Mahallesi, Abdulvahabi Gazi Mahallesi, Kümbet Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Tuzlugöl Mahallesi'ndeki semt pazarlarında kurban kesimi yapılabilecek.

        Bu yerlerin dışında vatandaşlar, sağlıklı ve çevre açısından uygun olan özel mülklerinde kurbanlarını kesebilecekler.

        Ayrıca, cadde ve sokaklarda et çekimine de izin verilmeyecek.

        Öte yandan, kurban deri ve sakatatlarının sadece belirlenen kesim alanlarında alım satım işlemi yapılacak olup, farklı bölgelerde satışı yapılmayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı
        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi
        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi
        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta...
        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta...
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri resim sergisi açtı
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri resim sergisi açtı