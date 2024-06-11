Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        N.N.K. (44) idaresindeki 58 BE 262 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Altınyayla-Pınarbaşı Kavşağı'nda, M.Y. (38) yönetimindeki 38 UE 520 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.Ç.Ö. (40) ve S.K. (35) yaralandı.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Bu arada yaralı sürücü M.Y'nin aracında bulunan kedisiyle ilgilenmesi de dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi
        Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı
        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi
        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi
        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
        Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta...
        İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara'nın cenazesi Sivas'ta...