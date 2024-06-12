Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut törende yaptığı konuşmada, okulun 9. dönem mezunlarıyla mutlu ve onurlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Ailelerin de bu mutlu günün heyecanına ortak olduğunu belirten Tuğut, "Yüksekokulumuz, Türkiye'nin en iyi hemşirelik okullarından biri olmaya kararlıdır. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.