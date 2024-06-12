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        Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:20
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        Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut törende yaptığı konuşmada, okulun 9. dönem mezunlarıyla mutlu ve onurlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

        Ailelerin de bu mutlu günün heyecanına ortak olduğunu belirten Tuğut, "Yüksekokulumuz, Türkiye'nin en iyi hemşirelik okullarından biri olmaya kararlıdır. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

        Tuğut, 124 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığını ifade ederek, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

        Konuşmaların ardından Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi.

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