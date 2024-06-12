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        Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:03
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        Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

        Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı.

        İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde aracın taklalar atarak devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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