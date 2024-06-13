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        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri barış temalı şiir dinletisi sundu

        Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, barış temalı şiir dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:18
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        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri barış temalı şiir dinletisi sundu
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        Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, barış temalı şiir dinletisi sundu.

        Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Süleyman Güler, dinletinin düzenlenmesinde emeği geçen kültür edebiyat kulübü öğretmenleri ile öğrencilere teşekkür etti.

        Güler, özel çocukların topluma kazandırılması, sosyalleşmesi açısından bu etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Bu uğurda ne yapsak azdır, inanç ve düşünceyle hareket ediyoruz. Her alanda biz de varız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

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