Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta polis kurban pazarlarında sahte para uyarısı yaptı

        Sivas'ta polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta polis kurban pazarlarında sahte para uyarısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek satıcı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yöntemlerle mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaş ve kurbanlık satıcılarına broşür dağıtan ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlattı.

        Polis ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Milli coşku
        Milli coşku
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri barış temalı şiir dinletisi sundu
        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri barış temalı şiir dinletisi sundu
        Sivas'ta bayramda çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi
        Sivas'ta bayramda çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi
        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 çocuk öldü, 4 yaralı (2)
        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 çocuk öldü, 4 yaralı (2)
        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 5 yaralı
        Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 çocuk öldü, 4...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 çocuk öldü, 4...
        Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi ağır ya...
        Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi ağır ya...