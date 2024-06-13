Sivas'ta motosiklet çalan iki hırsızdan biri tutuklandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı tutuklandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da Şarkışla İlçesi Gültekin Mahallesi'nde, M.K'ye ait park halindeki motosiklet çalındı.
M.K'nin ihbarı üzerine Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından motosikletin, şüpheliler S.D. (17) ve S.D. (20) tarafından çalındığını tespit etti.
Plaka tanıma sistemi kayıtlarına göre şüphelilerin Kangal ilçesi yönüne gittiğini belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken S.D. (20) tutuklandı.
Şüphelilerin motosikleti çalma anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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