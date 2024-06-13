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        Sivas'ta motosiklet çalan iki hırsızdan biri tutuklandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:50
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        Sivas'ta motosiklet çalan iki hırsızdan biri tutuklandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da Şarkışla İlçesi Gültekin Mahallesi'nde, M.K'ye ait park halindeki motosiklet çalındı.

        M.K'nin ihbarı üzerine Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından motosikletin, şüpheliler S.D. (17) ve S.D. (20) tarafından çalındığını tespit etti.

        Plaka tanıma sistemi kayıtlarına göre şüphelilerin Kangal ilçesi yönüne gittiğini belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken S.D. (20) tutuklandı.

        Şüphelilerin motosikleti çalma anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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