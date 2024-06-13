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        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:01
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        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        T.T. yönetimindeki 27 ANV 890 plakalı pamuk yüklü tır, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı mevkisinde devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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