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        "Mavi Medrese" FPV dron ile görüntülendi

        Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan, üzerindeki gök mavisi çinilerden dolayı "Mavi Medrese" olarak da anılan Gök Medrese, FPV dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:40
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        "Mavi Medrese" FPV dron ile görüntülendi
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        Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan, üzerindeki gök mavisi çinilerden dolayı "Mavi Medrese" olarak da anılan Gök Medrese, FPV dron ile görüntülendi.

        Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

        Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

        Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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