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        Ulaş'tan kısa kısa

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kaymakam Emre Zafer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:16
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        Ulaş'tan kısa kısa
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kaymakam Emre Zafer'i ziyaret etti.

        Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette Zafer, Jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.

        Zafer, jandarma teşkilatının ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, "185 yıllık şanlı geçmişi olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu özveri ve fedakarlık ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır." dedi.

        - Muhtarlara kene uyarısı

        Ulaş ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı vakaların artması nedeniyle mahalle ve köy muhtarları uyarıldı.

        Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarları kene ısırmasına karşı bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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