Ulaş'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kaymakam Emre Zafer'i ziyaret etti.

Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette Zafer, Jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.

Zafer, jandarma teşkilatının ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, "185 yıllık şanlı geçmişi olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu özveri ve fedakarlık ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır." dedi.