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        Sivas'tan kısa kısa

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1994 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:26
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        Sivas'tan kısa kısa
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1994 öğrenci karne aldı.

        Ulaş İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Emre Zafer, öğrencilere karne verdi.

        Öğrencilere öğütler veren Zafer, "Notlarınız ne olursa olsun sizler birer cevhersiniz, sizlerin ileride çok başarılı olacağınıza inanıyorum, ülkemizin parlak geleceğinin teminatısınız. Sizlerden isteğim tatilde dinlenin ve bol bol kitap okuyun." dedi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        - Şarkışla'da 7 bin 19 öğrenci karne aldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 7 bin 19 öğrenci karne aldı.

        İsmet Yılmaz Fen Lisesi'nde düzenlenen programda Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve Milli Eğitim Şube müdürleri öğrencilerin karnelerini dağıttı.

        Öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller dileyen Kaymakam Öztürk, "İlçemizdeki 36 okulda 7 bin 19 öğrenci karne alarak tatile giriyor. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin en büyük destekçisi velilerimize teşekkür ediyor, eğitimi bir hayat biçimine dönüştüren fedakar öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 7 özel eğitim öğrencilerine de diplomaları okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan tarafından verildi.

        - Akıncılar'da karne töreni düzenlendi

        Akınrcılar İlk ve Orataokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri tarafından okullarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

        Belediye Başkanı Sevinç, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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