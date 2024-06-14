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        Şarkışla'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:11
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        Şarkışla'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Gündüz mevkisindeki çöp dökülen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Bölgeyi inceleyen Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının neden çıktığının araştırıldığını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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