Şarkışla'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

Bölgeyi inceleyen Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının neden çıktığının araştırıldığını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Gündüz mevkisindeki çöp dökülen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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