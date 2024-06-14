Şarkışla'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gündüz mevkisindeki çöp dökülen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bölgeyi inceleyen Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının neden çıktığının araştırıldığını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.
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