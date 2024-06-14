Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne özel klip
Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.
Klipte, kentin tarihi ve doğal mekanlarının önünde jandarma personeli tarafından Zaralı Halil'in "Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden", Ali Kızıltuğ'un "Sen Gel Diyorsun", Aşık Ruhsati'nin "Daha Senden Gayri Aşık mı Yoktur" ile Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Güzelliğin On Par'etmez" türküleri seslendirildi.
Klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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