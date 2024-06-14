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        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne özel klip

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:43
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        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne özel klip
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.

        Klipte, kentin tarihi ve doğal mekanlarının önünde jandarma personeli tarafından Zaralı Halil'in "Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden", Ali Kızıltuğ'un "Sen Gel Diyorsun", Aşık Ruhsati'nin "Daha Senden Gayri Aşık mı Yoktur" ile Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Güzelliğin On Par'etmez" türküleri seslendirildi.

        Klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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