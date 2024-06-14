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        Zara'da "Geleceğime Işık Olur musun" konulu kompozisyon yarışmasında ödüller verildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen "Geleceğime Işık Olur musun" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:46
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        Zara'da "Geleceğime Işık Olur musun" konulu kompozisyon yarışmasında ödüller verildi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen "Geleceğime Işık Olur musun" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

        Kaymakamlık, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) birlikteliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Zara Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan ZASİAD Başkanı Ufuk Rufai Şimşek, "Projemizin ilk yılında düzenlediğimiz yarışmamıza yapılan ön eleme sonucunda 41 kompozisyon değerlendirmeye alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerimizden oluşan jürinin değerlendirmesi ile dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Amacımız öğrencilerimiz gözünden nasıl bir Zara ilçemiz var, bunu görmek istedik. Her yıl projemiz genişleyerek devam edeceği gibi, eylül ayında da kompozisyonları ile yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize katılım ödülü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zaralılar Vakfı Başkanı Eyüp Bayrak tarafından verildi.

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