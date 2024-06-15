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        Sivas Valisi Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:53
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        Sivas Valisi Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, kardeşlik duygularının üst düzeye çıktığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kardeşlik bağlarını güçlendiren dini bayramların, dargınlıkların unutulmasına da vesile olduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

        "Bu müstesna günlerde günlük yaşantımızda gerçekleştiremediğimiz eş, dost, aile ziyaretlerimizi yaparak, özellikle büyüklerimizin gönlünü ve hayır dualarını almalı, çocuklarımızı mutlu ederek, onların tebessümlerine ortak olmalıyız. Bayramda, yetimlerin başını okşayıp, yaşlılarımızın duasında yer almak, ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, hasta ve yaşlıları hatırlamak da bayramların güzelliklerindendir. Bugün hepimize düşen görev, bu özel günleri ruhuna uygun şekilde idrak ederek, kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmamızı artırmak, gönüllere girmek ve bayram sevincimize herkesi ortak etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'mızın ilimize, ülkemize ve başta zülüm altındaki Filistin ve tüm İslam coğrafyasına barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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