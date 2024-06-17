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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:07
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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Turan İlbey, makamında düzenlenen programda çalışanlar ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

        Bayramların önemine dikkat çeken İlbey, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

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