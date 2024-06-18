Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
M.C. (34) yönetimindeki 58 AEZ 700 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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