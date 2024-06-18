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        Akıncılar'da arpa hasadı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:19
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        Akıncılar'da arpa hasadı yapıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, bir tarlada hasat yapan vatandaşları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Kelkit Vadisi ilçeleri arasında yer alan Akıncılar'ın tarım konusunda önemli bir misyon üstlendiğini söyleyen Sevinç, çiftçilere güzel bir sezon geçirmelerini temenni etti.

        Hasadı yapılan ilk mahsul arpalar ilçede bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Depolama Merkezi'nde satışa sunuldu.

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