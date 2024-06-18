Sivas'ta kaçak kıyma çeken 40 iş yerine cezai işlem uygulandı

Sivas'ta Kurban Bayramı'nda farklı meslek kollarından kaçak kıyma çekimi yapan 40 iş yerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda yasal olmayan et çekimlerine yönelik yapılan denetimleri değerlendirdi.

Uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda et çekimi yapan ve vatandaşın sağlığı ile oynayan kişilere Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandığını belirten Karakaya, "Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişi ve kişilerce sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak temizlik ve dezenfeksiyondan uzak bir şekilde kıyma çekimi yapan kişilere ve işletmelere zabıta ekipleri tarafından ceza uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri amacıyla etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Sivas Belediyesi zabıta ekiplerinin ilimizde yapmış olduğu denetimlerde bakkal, manav, nalbur, tütüncü ve merdiven altı et çekimi yapan 40'a yakın kişi ve işletmeye cezai işlem uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Başkan Karakaya, Kurban Bayramlarında benzer olayların yaşanmaması adına yaptıkları başarılı denetimlerden dolayı Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır ve zabıta memurlarına teşekkür etti.