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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:36
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

        M.A. (32) yönetimindeki 34 HCP 484 plakalı otomobil ile A.Ş. (35) idaresindeki 58 AAC 826 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.A. (34), E.A. (35), N.A. (7), Ö.A.A. (5), Ü.H.A. (9), H.E.A. (12), D.F. (38) ve D.Z.A. (3) yaralandı.

        Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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