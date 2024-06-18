Sivas'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.K. (58) kontrolündeki 58 ADV 349 plakalı traktör, Şenbağlar köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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