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        Sivas'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:02
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        Sivas'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        B.K. (58) kontrolündeki 58 ADV 349 plakalı traktör, Şenbağlar köyü yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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