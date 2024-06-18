Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi

Müzede şehitlerin künyelerinin, fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer aldığını belirten Çelik, "Ayrıca Kurtuluş Savaşı'ndan terör şehitlerimize kadar tüm şehitlerimizin künyelerinin bir araya getirildiği Zaralı Şehitler Albümünü yayımladık. Şehidimizin adının verildiği taziye evimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şeyhmerzuban Mahallesi'nde kültür ve taziye evi olarak hizmet veren eski ilkokul binasına 1991 yılında Siirt'in Cizre ilçesinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucu şehit düşen Şehit Piyade Onbaşı Selahattin Yalçın'ın adı verildi.

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