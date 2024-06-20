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        Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gitmek için çıktığı arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:03
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        Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gitmek için çıktığı arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu.

        Aşağı Çitlice köyünde yaşayan ve tarlasına gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan H.Ö'nün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İz takip köpeği ve 55 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmaları sonucu H.Ö, sabah saatlerinde köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu.

        Sağlık durumu iyi olan H.Ö, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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