Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu

İz takip köpeği ve 55 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmaları sonucu H.Ö, sabah saatlerinde köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu.

Aşağı Çitlice köyünde yaşayan ve tarlasına gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan H.Ö'nün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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