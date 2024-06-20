Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.K. (55) yönetimindeki 58 AEB 904 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde H.O. (24) idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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