Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zaralı sanatçı Halil Söyler, ölüm yıl dönümünde anıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler vefatının 60. yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaralı sanatçı Halil Söyler, ölüm yıl dönümünde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler vefatının 60. yıl dönümünde anıldı.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği üyelerinden oluşan koro, Kültür Merkezi'nde Söyler'i anmak için konser programı düzenledi.

        Bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Kaptani ile dernek üyesi solistlerin sahne aldığı konser programına, Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Halil Söyler'in ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

        Programda konuşan Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, vefatının 60. yılında Zara'nın büyük değeri, Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler'i anmak için buluştuklarını söyledi.

        Dernek bünyesinde kurulan Halil Söyler korosunun 2 yıl gibi bir süre çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Sümbüloğlu, "Bu yıl da usta sanatçının vefatının 60. yılı münasebetiyle konser programları düzenlemekteyiz. Daha önce Ankara ve Zara'da verdiğimiz konserlerin üçüncüsünü yine Zara'da gerçekleştirdik, dördüncüsünü de Sivas'ta düzenleyeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kızılırmak'ta balık ölümleri tekrar başladı
        Kızılırmak'ta balık ölümleri tekrar başladı
        'Tarlaya gidiyorum' diye evden çıktı, 24 saat sonra arazide bitkin bulundu
        'Tarlaya gidiyorum' diye evden çıktı, 24 saat sonra arazide bitkin bulundu
        Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu
        Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu
        "Usta" ailesi 4 kuşaktır tescilli Sivas köftesiyle damakları tatlandırıyor
        "Usta" ailesi 4 kuşaktır tescilli Sivas köftesiyle damakları tatlandırıyor
        Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi
        Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi