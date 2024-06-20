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        Sivas'ta çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Sivas'ta çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:17
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        Sivas'ta çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Sivas'ta çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kızılırmak kenarında ineği çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir ucunu ineğe diğer ucunu ise itfaiye aracına bağladıkları halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.

        İnek, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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