Sivas'ta çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Sivas'ta çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sivas'ta çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kızılırmak kenarında ineği çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir ucunu ineğe diğer ucunu ise itfaiye aracına bağladıkları halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
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