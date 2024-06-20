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        Sivas'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:15 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:18
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        Sivas'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        D.Y. (21), Yıldırım Mahallesi'nde bir apartmanda çağırdığı asansör gelmeden kapı açılınca, birinci kattan asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan D.Y. Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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