Sivas'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
D.Y. (21), Yıldırım Mahallesi'nde bir apartmanda çağırdığı asansör gelmeden kapı açılınca, birinci kattan asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan D.Y. Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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