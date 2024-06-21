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        Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 08:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:11
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        Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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