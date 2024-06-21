Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.