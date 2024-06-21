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        GÜNCELLEME - Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:23
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, O.A. (38), Ö.E. (24), M.A.B. (22), B.D. (20), S.G. (23), S.S. (35), T.B. (23), Ü.G. (23), G.Ç. (22), E.A. (20), A.Ö. (60), S.Ö. (28), S.Ş. (50), H.Ş. (4), N.İ. (49), M.O. (56), S.A. (20), M.A.D. (7), H.K. (71), H.K. (70) ve H.K. (35) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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