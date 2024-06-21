"Mavi Medrese" kapsamlı restorasyonun ardından yaklaşık 371 bin ziyaretçi ağırladı

SERHAT ZAFER - Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan, üzerindeki gök mavisi çinilerden dolayı "Mavi Medrese" olarak da anılan Gök Medrese'yi, kapsamlı restorasyonun ardından ziyaret açıldığı Ocak 2021'den bugüne 370 bin 823 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor. Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor. - Restorasyonu 7 yıl sürdü Gök Medrese Vakıf Müzesi Müze Araştırmacısı Burcu Saldıran, AA muhabirine, Gök Medrese'nin bilinen tarihinde ilk onarımını 1823 yılında gördüğünü söyledi.

Tarihi yapının 2010 yılında Koruma Kurulu'nca müze statüsü kazandığını belirten Saldıran, daha sonra kapsamlı bir restorasyon sürecinin başladığını anlattı. Saldıran, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihin en kapsamlı restorasyonun 2014'te başladığını ve 2021'de sona erdiğini anımsattı. Restorasyon kapsamında ana eyvanın yeniden inşa edildiğini belirten Saldıran, "Çinilerden dökülmüş olanlar yapıldı, yan eyvanlardaki çiniler orijinaline uygun yapıldı. Teşhir odaları elden geçirildi ve kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirildi. Havuzun parçaları bulunarak aslına uygun olarak tekrar yapıldı. Önceki araştırmalara dayanarak bu restorasyon güzel bir şekilde tamamlandı." dedi.